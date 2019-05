¿Habrá cambios en América el próximo torneo?

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Qué pasa con el América? En el cuadro de Coapa no valen otra palabra más que campeonato, de ahí para abajo todo es considerado como un fracaso.

Pero esto no quiere decir que el puesto de Miguel Herrera esté en riesgo, es más, el "Piojo" es el más seguro en todo el cuadro azulcrema. Hay otros que no.

Quien ya tendría sus maletas más que listas es Jérémy Ménez, el francés fue lo que se esperaba, jugó poco, entrenó menos y se lesionó mucho. Lo único bueno es que a la directiva americanista no le costó mucho, más allá del sueldo.

Roger Martínez ha sido un delantero cumplidor. Tuvo un buen cierre de torneo pero no lo suficiente para marcar diferencia. En Colombia lo quieren de regreso y él, con el dinero que recibió en México, seguro optaría por regresar a su país.

Mateus Uribe. Miguel Herrera aguantó mucho al colombiano, que mostró gran pundonor en la serie de semifinales. Parece que no regresará a Coapa, sobretodo por las ofertas que hay por él en Europa. Si es así, Uribe se sacaría la lotería, porque con la campaña que hizo, no se pensaría que tuviera esa dirección.

Henry Martín. No tuvo muchas oportunidades, la realidad es que cuando las tuvo no respondió. No está a gusto en Coapa, seguramente buscaría salir.

Edson Álvarez se iría si las ofertas del futbol holandés se concretan. De otra forma seguiría siendo parte importante del equipo.

Es claro, las Águilas buscarán otro atacante que acompañe a Nicolás Castillo, alguien más en media cancha y quizá alguien más que ayude en defensa.

Los rumores en torno al cuadro de Coapa comenzarán a correr, porque América debe de reforzarse en busca de otro título, porque entre los grandes las derrotas honrosas no sirven.