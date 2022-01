Habrá boda

"Estamos viendo cuáles son las mejores opciones de lugar, de fechas; definitivamente tenemos primero que terminar la telenovela que estamos grabando, y ver cómo se desarrollará todo el tema de la pandemia para que no se compliquen los viajes para la familia de Irina. Definitivamente de que este año nos casamos, nos casamos", afirmó el artista en entrevista.

La boda se hará en México, debido a que existen más familiares del histrión viviendo en el País.

La pareja tiene contemplada una boda íntima, muy pequeña, con el objetivo de disfrutar cada minuto.

"Queremos dejar ese momento muy para nosotros, nuestra gente cercana, nuestra familia; entre más discreto y chiquito, va a salir más bonito", aseguró.

Aún desconocen si el enlace se llevará a cabo en la ciudad o en la playa, así como el lugar al que viajarán de luna de miel, ya que todo depende de que no exista peligro de que pudieran contagiarse de Covid-19.

Antes de unir su vida de manera oficial, ambos finalizarán las grabaciones de la telenovela Amor Dividido, que estrenará el próximo lunes, a las 18:30 horas, por Las Estrellas.

En la historia, el también cantante dará vida a Max Stewart, un ingeniero exitoso que regresa a México, su lugar de nacimiento, luego de tres décadas de vivir en Estados Unidos; a su vuelta, el destino lo une con Abril Moreno (Eva Cedeño), una mujer orgullosa de sus raíces, comprometida con sus valores, inteligente y astuta.

"Está muy padre mi personaje. Nace en México, pero a los 5 años su madre se lo lleva a Estados Unidos, se queda allá por 30 años y él tiene que regresar porque en la empresa que trabaja lo transfieren a México, así que comienza a redescubrir sus raíces, sus tradiciones. La telenovela se desarrolla en Zacatlán de las Manzanas, Puebla.

"Max regresa a ver qué fue lo que pasó con su padre; en ese periodo descubre lo que sucedió en su infancia, lo que lo hizo separarse de su madre, así como de su país", contó.

Irina, por su lado, será Debra, una exitosa diseñadora que pondrá su profesión por encima de cualquier aspecto personal.

Esperando respuesta

En cuanto al tema legal, Soto y Baeva están en espera de que se mande la sentencia ejecutoria en la que especifica qué es lo que tendrá qué hacer y cuánto dinero dar Laura Bozzo a la pareja tras haber perdido la demanda que interpuso por difamación, amenazas, acoso y discriminación.

"Ella puede meter amparos. Creo que lo metió, pero como ya se dictó la sentencia definitiva a nuestro favor, se va a revocar.

"En estos días, según, los juzgados regresaban a trabajar, pero no lo hicieron por el tema de contagios. La pandemia ha alentado mucho este proceso, pero no tenemos prisa; ya ganamos el juicio, se marcó un precedente para que haya un límite en la libertad de expresión, (para que) no nos dañen ni lo sigan haciendo", dijo Soto.