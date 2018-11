‘Hablo inglés; no quiero regresar a Honduras’

Sé que la ayuda para cruzar está entre 6 mil y 8 mil dólares, es muy caro, hay quien lo paga por llegar a salvo a Houston, Chicago o Nueva York . José Ramón Posso Briseño, migrante hondureño

La primera vez que José Ramón Posso Briseño salió de Honduras con rumbo atenía 16 años, quería trabajar en California para ayudar a su familia con los gastos del hogar, cumplió su meta por más de 4 décadas, de ilegal recorrió Oregón, Washington, Florida, Arizona, Nuevo México, New Jersey y Nueva York, fue deportado en 5 ocasiones pero al llegar a la sexta su sueño se truncó.

Desde Julio permanece en Reynosa.

“Fue difícil porque más de la mitad de mi vida la he pasado allá, yo hablo inglés, no quiero regresar a mi país porque no hay condiciones, no conozco otro mundo laboral”.

Haber cometido un delito le prohibe arreglar su condición migratoria, por eso espera el momento indicado para intentarlo nuevamente, en esta ciudad recibe alimento, hospedaje y atención en un albergue.

Y aunque nunca ha pagado por cruzar conoce compañeros que han dado hasta 8 mil dólares al “coyote” por viajar en cajas de trailer, en lanchas o en cajuelas. “Sé que la ayuda para cruzar esta entre 6 mil y 8 mil dólares es muy caro, hay quien lo paga por llegar a salvo a Houston, Chicago o Nueva York, los meten en camiones, llegan a estos lugares y se olvidan de ellos”.

Van a blindar la frontera…

Al enterarse que una caravana de por lo menos 7 mil migrantes había partido de Honduras, su semblante de tranquilidad cambió, teme que quienes vengan sean regresados o víctimas de delitos.“Es muy peligroso para ellos cruza ahorita porque ya las autoridades están avisadas que vendrán, vienen con niños, mujeres, a todos los van a deportar, será inútil todo su esfuerzo de caminar miles de kilómetros”.