Hablarán inglés

Pues la película mexicana Nosotros Los Nobles tendrá su remake en versión inglesa para Netflix, la cual estará producida por Chris Columbus (realizador de las primeras dos cintas de Harry Potter), Michael Barnathan y Mark Radcliffe para 26th Street Pictures, reportó Deadline.

El coescritor y productor del filme original de 2013, Gary Alazraki, será productor ejecutivo.

Según informó el portal, la película llevará por título We Are The Nobles.

El proyecto mexicano alcanzó en taquilla 26.2 millones de pesos, lo que la colocó como el segundo filme local de mayor recaudación, sólo detrás de No se Aceptan Devoluciones, de Eugenio Derbez, que superó los 46.1 millones.

Nosotros los Nobles aborda la historia de los frívolos hermanos Javi (Luis Gerardo Méndez), Bárbara (Karla Souza) y Charlie (Juan Pablo Gil) Noble, cuyo padre, Germán (Gonzalo Vega), decide montar un fraude con el fin de obligarlos a conseguirse un trabajo.

Tras el éxito del largometraje, las carreras de Méndez, Souza y Alazraki se internacionalizaron.