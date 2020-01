"Hablar sobre parejas del mismo sexo no debe ser tema de morbo"

La actriz Michelle Rodríguez aseguró que hablar sobre parejas del mismo sexo no debe ser tema de conversación y mucho menos de morbo, "debemos empezar a cambiar la mentalidad".

Rodríguez, quien participa en el musical "Chicago" interpretando a Mama Morton expresó a la prensa que no tiene nada que decir respecto a la publicación en la que aparece su compañero en la serie televisiva "40 y 20", Mauricio Garza con su pareja, pues se trata de una cuestión personal.

"Creo que los tiempos han cambiado, yo no veo donde esté la polémica", dijo la actriz, quien prefiere no hablar del tema al considerar que la orientación sexual no debe de ser un tema que desate la polémica.

"Debemos de aprender a convivir, porque eso nos ayudará a crear una mejor sociedad", apuntó Rodríguez, quien aprovechó para reiterar que su participación en el musical "Chicago" continúa y durará lo que tenga que durar.

"La presencia de Angélica Vale sólo refresca la obra", señaló la actriz quien para este 2020 prepara varias participaciones de manera alterna, entre ellas la que tuvo en la cinta "Dolittle", para la que prestó su voz y que llegará a las salas cinematográficas de nuestro país el próximo 31 de enero.