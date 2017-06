Habla "El Inge" Rodríguez de los refuerzos de Tigres

Ante los rumores que ponen en Tigres al ecuatoriano Enner Valencia, Alejandro Rodríguez dijo que el equipo tienen en la mira a varios jugadores, sin negar o afirmar que el atacante esté entre los candidatos.

El presidente del cuadro de San Nicolás no quiso hablar en específico de Valencia.

"Son siempre posibilidades, siempre estamos viendo las oportunidades de jugadores que tengan la capacidad y la calidad para venir a Tigres y que se presente la oportunidad", explicó.

"La oportunidad es que esté disponible, que su contrato tenga la posibilidad de ser negociado, que tenga el interés de venir a Tigres y que sepa la responsabilidad y la presión de estar en un equipo que demanda siempre el pelear por el campeonato", expresó.

¿Sí tienen un interés por Valencia?

"Tenemos intereses en varios jugadores. Si yo les digo el nombre de cualquier jugador en ese momento todas las negociaciones se complican porque éste es un mundo donde la oferta es muy poca para Tigres, porque puede haber 300 jugadores de los cuales Tigres sólo estaría interesado en 10, y si yo les digo esos 10, las negociaciones para un equipo como Tigres se complican", respondió.

"Yo les puedo decir que no hemos cerrado con ninguno de esos 10 jugadores que estamos viendo de los cuales queremos traer uno de seguro y probablemente dos. Pero no hay nada cerrado y no es solamente uno, dos ni tres, son más jugadores que estamos intentando negociar para que se incorporen a Tigres".

¿Traerán una "bomba" este semestre?

"Llámenlo como ustedes quieran, nosotros creemos que son buenos jugadores, ya el título que quieran ponerle ustedes yo los respeto mucho".