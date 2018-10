Habla de su vida sexual

Ciudad de México

Enrique Iglesias reveló como ha sido su vida personal y familiar desde que nacieron Lucy y Nicolás, sus hijos.

En una entrevista, Iglesias reveló detalles de la vida sexual junto a la extenista Anna Kournikova.

"Probablemente estamos teniendo más sexo que nunca. El sexo no ha bajado", reveló el cantante.

Iglesias también reveló que su pareja ha sido una gran madre, a pesar de los problemas por los que han atravesado.

"Como cualquier pareja, pasas por tus momentos altos y tus momentos bajos, y no siempre es perfecto. Pero es perfecto de un modo: es increíble verla ser tan buena madre. Es increíble ver a una madre hacer lo que hace, cuando el instinto de una madre aparece", declaró el intérprete.

El hijo de Julio Iglesias también habló de su carrera musical y los cambios que podrían llegar con la nueva etapa que afronta.

"Cuando tenía 19 años y viajaba alrededor del mundo con mi primer disco, había momentos en los que pensaba: 'Madre mía, quizá debería parar de hacer eso. Necesito un descanso.' Y ese pensamiento ha cruzado mi mente a lo largo de los años. Pero ahora cruza bastante más que antes. Quizá no me vea haciendo mucho más que unos pocos álbumes y ya está. Y luego no querer hacer nunca nada más que ser padre", declaró.