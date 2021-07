Habla sin tapujos

Sobre el escultural cuerpo que tiene a los 53 años, Niurka detalló que sí se ha sometido a varias cirugías plásticas, entre ellas, la reconstrucción de un glúteo, sin embargo, fue enfática al decir que no se ha operado el rostro.

“De la cara no me he operado nada, yo tengo una cara muy bella, muy, demasiado bella, no me lo tienes que decir tú, existen los espejos, qué pena”, bromeó mientras grababa su primer video en esta plataforma.

Sobre su peculiar carácter y personalidad, fue muy clara al decir que lo que la hace enojar es la hipocresía, la traición la soberbia, la arrogancia, el abuso de poder, la manipulación y la envidia.

Y aunque sexualmente es muy open mind, y ha besado a varias mujeres, aseguró que no le gustan los tríos sexuales; actualmente está muy feliz en una relación amorosa con un hombre de 30 años.

“He esperado con ansiedad un sugar daddy, pero con suerte me he encontrado puros sugar babys”, bromeó al respecto.