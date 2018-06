Habla sobre su separación

Ciudad de México

En mayo pasado se dio a conocer que el cantante Lupillo Rivera presentó una demanda de divorcio para separarse de su esposa Mayeli Alonso.

La todavía esposa del cantante y madre de sus dos hijos más pequeños habló con El Gordo y la Flaca y reveló detalles sobre el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

"Yo ya sabía que no era mujer con la que él se quería morir, porque la mujer en la que yo me convertí a él no le gustaba", comentó.

Alonso dijo que antes era 100 por ciento dependiente de él, "no había cosa que Lupe no quisiera que yo no le cumpliera".

Ante las dudas si Mayeli pudo ser infiel a Lupillo Rivera ella dijo: "Si tú conocieras a Lupe te darías cuenta que es un hombre al que no se le puede ser infiel".

"Como hombre no lo quiero. En un día se me salió ese hombre del corazón", señaló.

Lupillo y Mayeli contrajeron nupcias el 29 de abril de 2006. La razón de la demanda de divorcio fue por "diferencias irreconciliables".