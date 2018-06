Habla de su romance con ´El Sol´

Ciudad de México

Alicia Machado no tiene miedo de aparecer en la serie sobre la vida de Luis Miguel, al contrario, le gustaría, lo confesó durante su visita al programa "Hoy".

La actriz, cantante y modelo venezolana dio algunos detalles de la relación que tuvo con el cantante mexicano en 1996, como que el intérprete era muy detallista.

"Eso ya fue hace mucho tiempo... no tanto detalles materiales, sino en la manera de comportarse, flores, o te invitaba a las nueve de la noche a pasear en helicóptero", expresó.

Machado confesó que su relación con "El Sol" fue muy inocente, y que él siempre se portó como un caballero.

"Fue una relación muy inocentes, los dos éramos jóvenes". "Fue muy bella experiencia, es un hombre encantador, bello, caballero".

Sobre si "El Sol" le dedicó alguna canción mientras fueron pareja, Machado dijo que "sí, algunas", como la de "Sueña".

SUS RECUERDOS

"Me están haciendo que me acuerde cosas que me van a hacer llorar", expresó.

Machado también contó que conoció a Luis Miguel cuando le tomaron las fotos oficiales para Miss Universo, el fotógrafo era íntimo amigo del cantante, por lo que Luis Miguel se apareció en plena sesión fotográfica.

Machado aseguró que no teme aparecer en algún capítulo de "Luis Miguel, la serie", al contrario, eso es algo que le gustaría que ocurriera.

"Si me sacan tal vez sea porque tiene un bonito recuerdo de mi", reflexionó, aunque también está consciente de que si esto no ocurre, habrá otra oportunidad.

"Somos muchas mujeres, a lo mejor para la segunda temporada me saca", comentó en tono bromista.