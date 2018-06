Habla por primera vez de Lady Di

Desde 2003 se ha hablado de la especial amistad que unió a Lady Di con el cantante Bryan Adams. Cecilie Thomsen, la ex novia del rockero canadiense, aseguró entonces que el cantante mantuvo relaciones con Diana de Gales después de que esta rompiera su matrimonio con el príncipe Carlos. Thomsen contó que su entonces novio vivió una aventura con Diana en el año 1996. Sus declaraciones llegaron después de que el mayordomo de la princesa asegurara en su libro que esta tuvo nueve amantes secretos, entre ellos un famoso músico.

Thomsen, actriz de 28 años que apareció en la película de James Bond El mañana nunca muere, aseguró al diario británico Daily Mail que supo que "Diana había tenido un affaire" con Bryan Adams. Asimismo, añadió que "Bryan conocía a Paul Burrell muy bien y fue él quien le presentó a Diana". Además, explicó que el cantante escribió una canción sobre la princesa llamada Diana, que aparece en la cara B de su disco en 1985 Heaven. La letra de esta canción dice: "¡Oh!, la primera vez que te vi fue en una revista, la segunda vez estabas en mi pantalla de televisión. Supe entonces y en ese momento que tu tenías que ser mía. El día que te casaste con él casi perdí la cabeza".

Esta semana durante su paso por el programa Watch What Happens Live, el periodista Andy Cohen aprovechó para hacer a Bryan Adams una serie de preguntas rápidas características de su formato televisivo. Cohen no se ando con rodeos. "Hay muchos rumores de que tú y la princesa Diana alguna vez estuvisteis involucrados románticamente. Su mayordomo dijo que solía colarte en el Palacio de Kensington. ¿Cómo definirías tu relación con la princesa Diana?", preguntó a Adams. "Ella no me colaba, yo simplemente entraba" quiso matizar. Parece que la respuesta le supo a poco y el periodista insistió: "¿Amigos con derecho a roce?". Una vez más y manteniendo su postura reafirmó: "Solo buenos amigos"





Elcompuso en 1984 un tema junto a Jim Vallance llamado, Diana, en el que habla de una mujer que es la «reina» de todos sus sueños. En la canción dice que "moriría por ella". El cantante solía cantar este tema en todos sus conciertos, pero no volvió a interpretarlo tras la muerte de Lady Di. Su pérdida supuso un mal trago para Adams.