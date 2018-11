Habla por primera vez de su madre

Ciudad de México

A más de una década del lamentable fallecimiento de la actriz mexicana Mariana Levy, su hija María, de 22 años, habló por primera vez del momento que cambió su vida para siempre al quedar bajo la custodia de su abuela, Talina Fernández y ser separada de sus hermanos Paula y José Emilio.

En entrevista para el noticiario Hechos AM, la joven expresó lo dolorosa que fue la experiencia al verse vulnerable. Asimismo, confesó que el enojo que sintió la orilló a cambiar los planes que tenía para su vida como adulta.

"Me enojé mucho y lo bloqueé. Aunque cuando yo era bebé lo único que quería era ser ´actora´. Cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida", aseguró la primogénita de Mariana Levy y Ariel López Padilla.

Después del fallecimiento de su madre, María se replanteó si quería dedicarse a la actuación, pues con tan sólo nueve años de edad, fue perseguida por la prensa, que además de abordarla por la pérdida de su mamá, la acosaba por el tema de su custodia y la separación de sus hermanos.

"Fue muy difícil para mi de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, teniendo una familia que estuviera tan involucrada en el medio y pasando una situación tan dolorosa, un duelo, pero al mismo tiempo teniendo a todos los medios encima", indicó María.

Sin embargo, ahora convertida en una guapa mujer ha aprendido a lidiar con ciertas situaciones y ella misma asegura que se encuentra en otra etapa de su vida, en la que le interesa retomar sus sueños y eso incluye su carrera como actriz.

"Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas actuar", dijo.

Hasta ahora se mantiene activa en redes sociales, donde ha impresionado a sus seguidores en más de una ocasión con su belleza y su talento como fotógrafa.