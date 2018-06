Habla de más

Londres, Inglaterra.

Thomas Markle, padre de la Duquesa Meghan de Sussex, contó que el Príncipe Enrique de Inglaterra le dijo que le diera una oportunidad al Presidente estadounidense, Donald Trump, y que tenía una mente abierta sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El drama sobre si Thomas Markle, asistiría a la boda amenazó con ensombrecer el evento. Ahora, el contenido político de sus declaraciones sobre Enrique podría generar un nuevo malestar a la familia real, que trata de mantenerse neutral.

"Me estaba quejando de que no me gustaba Donald Trump. Él dijo ´dele una oportunidad a Donald Trump´. Yo estuve medio en desacuerdo con eso, pero aún así me cae bien Enrique", dijo Markle al programa Good Morning Britain en su primera entrevista desde la boda.