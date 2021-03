Habla Frida Sofía sobre la reconciliación con Ale Guzmán

La joven relató en un programa de televisión que cuando supo que su mamá tenía coronavirus se asustó y decidió contactarla tras varios meses de no hablarse y de sostener una disputa pública entre ellas.

Además, durante la emisión de este viernes del show matutino, la modelo y la cantante mantuvieron un intercambio de palabras en vivo.

"La veo tranquila, la escucho muy bien y me da mucho gusto, pues siempre como madre uno desea eso, y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar.

"Estoy de la mejor manera, con el corazón abierto tratando de darle su tiempo y espacio también para que ella sea feliz y sea ella, que es lo más importante", dijo Guzmán.

Frida Sofía respondió que sin la rockera su felicidad no está completa.

"Mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz y para sentirme completa siempre te he necesitado y yo sé que tu a mí también, y ahí he estado y lo sabes. Me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen.

"Tu y yo no hemos tenido la oportunidad de hablar y es lo que más anhelo porque sí eres mi mamá y te extraño", dijo.

En entrevista con REFORMA, este marzo, la nieta de Silvia Pinal expresó que no creía en la reconciliación con su madre porque entre ellas había mucho dolor.

En el programa, la hija de Enrique Guzmán relató que a una semana de haber dado positivo a Covid, encuentra recuperándose en casa y que en cuanto le sea posible se verá cara a cara con su hija.

"Tu eres mi persona favorita, siempre lo haz sido y siempre lo serás, y yo, en cuanto sane y pueda viajar, iré a abrazarte, besarte y a platicar contigo sin necesidad de nadie en medio", expresó la rockera.