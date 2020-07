Habla de sus batallas

Paris Jackson, la hija mayor del cantante Michael Jackson, reveló que hace unos años sostuvo una batalla contra la depresión y las autolesiones, de acuerdo con Page Six.

"Me cortaba y me quemaba. Nunca pensé que moriría por eso porque yo era quien tenía el control de la navaja. Sabía qué tan profundo iba, y fue algo así como parte de una liberación de dopamina", comentó la estrella, de 22 años, en un nuevo episodio de Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, de Facebook Watch.

INTENTÓ SUICIDARSE

La famosa contó que comenzó a autolesionarse tras haber ganado mucho peso cuando era adolescente, poco después de la muerte de su abuela paterna, Katherine Jackson.

Jackson también confesó que trató de quitarse la vida varias veces antes de acudir a un internado terapéutico en Utah, hecho del que ya hablado en entrevistas previas.

"Los problemas por los que fui ahí se solucionaron. Pero me fui de ahí con muchos más", expresó.

SE APAGARON SUS EMOCIONES

La artista añadió que detuvo su consumo de antidepresivos y estabilizadores de ánimo porque estaban apagando sus emociones tanto positivas como negativas.

"Para mí, mi depresión viene en oleadas. Así que a pesar de que las decaídas son insoportablemente bajas, aún preferiría sentir eso a nada. El dolor es mucho mejor que el entumecimiento porque al menos sientes algo", señaló.