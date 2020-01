Habla de su transformación

Ciudad de México.

Tras casi ocho meses del pleito que tuvo al aire Mauricio Clark con Andrea Legarreta sobre el tema de la homosexualidad, el exconductor regresó al programa "Hoy" para disculparse públicamente, hablar sobre su cambio de nombre y del exorcismo que lo hizo dejar la vida gay.

Quien ahora se hace llamar Franco Clark se sentó en la mesa de debate del matutino de Televisa l y antes de que fuera cuestionado sobre su vida y de cómo salió de las adicciones y del mundo LGBTTI se disculpó por haber enfrentado a la conductora titular, con la producción de Magda Rodríguez y con el público.

"Antes de iniciar la entrevista me gustaría pedirles perdón, perdón de corazón. Hay veces que los humanos, y voy a hablar a título personal, actué de una manera soberbia de una manera complicada y es tanta mi desesperación ver a tanta gente desesperada, pidiendo ayuda y de repente no tener los elementos o las herramientas que me duele mucho lo que está sucediendo con personas con atracción del mismo sexo y con problemas de drogas...", comentó.

El quien fuera conductor de dicho programa habló sobre su decisión de cambiarse el nombre, pero antes recordó el odio y el deseo que tenía en ver muerto a su padre y reveló el suceso que lo marcó desde que era un niño, porque fue su papá quien lo avergonzó por el tamaño de su pene.

Fue Jorge "El Burro" Van Rankin quien lo interrumpió para explicar que el invitado le había confesado que su progenitor lo llamaba "maricón". Pero no sólo eso aceptó Franco Clark, sino que también aseguró que le decía "marrano" y que lo minimizaba cada vez que podía.

Clark explicó que entendió el dolor que había dentro de su papá, ya que también como él sufrió maltrato y que por ello no sabía dar amor. Y gracias a esto pudo reconocer y aceptar por fin el apellido Franco, que él utiliza como nombre.

Antes del final, Franco sí aceptó haberse sometido a un exorcismo para dejar de ser gay.