Habla de su rompimiento

J.Lo decidió hablar del porqué rompió con el beisbolista, en el programa de Apple Music "The Ebro Show", presentado por Ebro Darden, la intérprete de "Let´s Get Loud" confesó que todo comenzó cuando hizo un ejercicio de introspección.

"Fue un momento para mí y nadie más, era yo dándome cuenta de que era buena por mí misma y que la felicidad empezaba en mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas.

"Las cosas pasan de un modo que no esperas jamás que ocurran. Una vez que estás bien, llegas al punto en el que dices: ´Esto no es bueno para mí o esto no me va bien o tengo que hacer algunos cambios´, y también esto no va de nadie más, solamente de mí. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a colocarse en su sitio", explicó.

"A veces tienes que cambiar de dirección. Aunque eso pueda resultar doloroso o incluso, no sé, raro para los demás. Se trata simplemente de quién eres y de qué te encaja mejor a ti".