Habla con Quetzalcóatl

"Me paro en medio y le digo: ´Quetzalcóatl, por favor, Quetzalcóatl, dame permiso para sacar esto´". Ustedes no me lo van a creer, (pero) está documentado, llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome. Elevó el vuelo y se fue", dijo Lucía.