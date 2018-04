Habla de la complejidad de ´Avengers infinity war´

Ciudad de México

Falta poco para que la nueva entrega del universo Marvel llegue a la pantalla grande. Sin embargo, los superhéroes —o al menos los actores que los interpretan— comenzaron la cuenta regresiva para este día.

La segunda parada en su apretada agenda fue Ciudad de México y Mark Ruffalo fue el ´Avenger´ elegido para presentar la película.

DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA

Durante la conferencia de prensa a medios, tanto él como el director Joe Russo y la productora ejecutiva Victoria Alonso, hablaron sobre el proceso de filmación de la película y cómo ha evolucionado la franquicia desde su comienzo.

"La tecnología fue uno de los factores que cambió cómo llevamos a cabo el rodaje. En un inicio yo no podía actuar con nadie más, porque el equipo que utilizaba para grabar Hulk era estorboso y no me permitía moverme de lugar. Ahora sí puedo hacer todo eso y de hecho es bastante chistoso como mis compañeros huyen de mi por no querer actuar con la pelota de tenis que sostengo sobre mi cabeza", dijo Ruffalo.

Por su parte, al ser una de las secuelas en donde aparecen tantos superhéroes, Russo explicó: "Ninguno podía perder fuerza o tener mayor importancia. Tratar con tantos personajes es parte del reto en esta película. Debemos sentarnos y platicar cómo podemos incorporar a cada uno, a dónde va a ir y qué queremos decir en la película. Toma mucho tiempo lograr un guión así, pero también es importante escuchar las ideas que los actores quieren implementar en sus personajes, porque ellos son el alma de los mismos".

Victoria Alonso agregó que "la ventaja es que tanto cast como crew somos personas muy diferentes, que pueden aportar ideas desde distintos ángulos. Esa es la belleza de esto, pues nuestros ideales se compaginan para crear algo increíble".

Además, Mark mencionó lo que puede venir en el futuro para este mítico mundo. Sin embargo, ninguno dijo exactamente cuál sería el desenlace de estos personajes.

"Es cierto que estamos llegando al final de la serie y puede que muchos estemos próximos a terminar nuestra participación, pero si te digo quién, sería un spoiler terrible. Veamos qué pasa".

Para finalizar, Alonso extendió un agradecimiento al público mexicano: "Queremos agradecerle a México por tanto apoyo durante tantos años. Es un territorio gigante que constantemente nos sirve para darnos cuenta qué estamos haciendo bien o mal y cómo podemos mejorar".

CONTENTO. Mark Ruffalo presentó en un hotel de la Ciudad de México la nueva película "Avengers infinity war".