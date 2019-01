Habla alcalde fuerte y claro

Tengan la plena confianza y seguridad de que su patrimonio no les será arrebatado es un compromiso que tienen conmigo, solamente Hacienda está facultado y para ello tienen que pedir permiso y autorización al Municipio para poder entrar a la ciudad y hacer algún tipo de retenes, aquí tengan la seguridad de que eso no va a ocurrir, porque no vamos a lesionar la economía del patrimonio de las familias de Río Bravo . Carlos Rafael Ulivarri López, presidente municipal

Río Bravo, Tam.- Aclara tajantemente alcalde de la ciudad que no van contra los vehículos americanos ni habrá tal cacería entre quienes portendel vecino país del norte, que eso es solo producto de mentes maquiavélicas cuya única finalidad es tratar de mal informar sobre todo en las redes sociales el trabajo realizado por la actual administración.

El reglamento de Tránsito que data desde 1978, y que por consiguiente resulta totalmente obsoleto a la nueva dinámica de circulación de la ciudad, y que ninguna otra administración la quiso actualizar salvo hoy en día que recientemente fue aprobado con algunas recomendaciones, en el que por ningún motivo, razón o circunstancia están facultados para la incautación del coche salvo que cuenten con algún reporte de robo.

Y en ese tenor ante la polémica que ha generado el nuevo y recién actualizado reglamento aprobado por el honorable cabildo, y que una vez publicado en el diario oficial del Estado en su momento se estará aplicando en la ciudad el licenciado Carlos Rafael Ulivarri López fue precisó al aclarar algunos puntos que lo conforman.

"Tengan la plena confianza y seguridad de que su patrimonio no les será arrebatado es un compromiso que tienen conmigo, solamente Hacienda está facultado y para ello tienen que pedir permiso y autorización al Municipio para poder entrar a la ciudad y hacer algún tipo de retenes, aquí tengan la seguridad de que eso no va a ocurrir, porque no vamos a lesionar la economía del patrimonio de las familias de Río Bravo".

"De hecho los agentes de tránsito quienes indicaciones precisas de no molestar a quienes circulen en vehículos con placas americanas, lo que buscamos es poner orden, ya que por lo general nadie respeta los señalamientos y límites de velocidad, muchos menos los espacios para personas especiales, ahí es donde se aplicará el reglamento que no se confundan ni traten de meter cizaña sobre todo quienes buscan manipular la información obedeciendo a interés de carácter personal".

Finalizó manifestando que una vez publicado en el Diario Oficial del Estado, se les estará informando mediante volantes a la ciudadanía en general sobre el nuevo reglamento y el término de advertencia.