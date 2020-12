´Ha sido un año diferente´

Ciudad de México

"Ha sido una temporada diferente a las otras. Creo que lo hemos hecho bastante bien como equipo, en lo personal hemos sacado buenos resultados a pesar de la dificultad", comentó el mexicano en la última fecha celebrada en San Petersburgo, Florida.

Su segundo año en la categoría de desarrollo en el camino a la IndyCar, Sulaimán puso en marcha todos los aprendizajes adquiridos en la Fórmula 4 Británica y en la Fórmula 4 NACAM, por lo que fue sus victorias tuvieron un significado especial para él y para su equipo DEForce Racing.

"Simplemente fue increíble lograr esa victoria. Fue la primera victoria para DEForce Racing, por eso es muy importante para mí y para el equipo. Hicieron un gran trabajo.

"El equipo lo ha estado haciendo súper bien y yo también me he preparado", enfatizó Sulaimán, quien en la última ronda alcanzó la décima posición al no completar las 25 vueltas.