Ha destinado Tamaulipas más de 500 millones de pesos a ganadería

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en la LXXXIV Asamblea General ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) en donde distinguió el esfuerzo del sector frente a las adversidades económicas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y reconoció los importantes avances en materia de seguridad pública para la realización de esta actividad del campo.

En el marco del informe anual de actividades del Presidente del Consejo Directivo de la UGRT, Julio César Gutiérrez Chapa, el mandatario recordó las acciones conjuntas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural en materia de implementación de certificaciones para sanidad animal, infraestructura y entrega de aretes para exportación, mejoramiento genético, prevención de enfermedades, rehabilitación de agostaderos, apoyo a productores de bajos recursos, acciones para enfrentar la sequía, entre otros.

"Yo celebro que la unión ganadera de mi estado, esté unida y eso hace toda la diferencia para seguir viendo por los ganaderos de nuestro estado, mi reconocimiento a todos ustedes; Les agradezco su confianza y sobre todo que sepan que cuentan con un aliado, con un amigo que no va a dejar nunca al campo tamaulipeco y mucho menos a mis colegas ganaderos de mi estado, en hora buena, felicidades, cuenten siempre con el apoyo del Gobernador de Tamaulipas", destacó el mandatario.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca escuchó las peticiones y recomendaciones del sector ganadero de diversas zonas de la entidad coincidiendo en solicitar al ejecutivo federal mayores recursos e incentivos fiscales y financieros para los productores en el paquete económico 2022 y por parte del Estado dar seguimiento a los programas implementados desde el inicio de la administración con recursos estatales.

"Creo que lo principal y no me dejarán mentir todos ustedes, es agradecer al señor gobernador el tema de la seguridad en el campo que su gobierno ha brindado, la verdad es que hoy podemos trabajar a gusto y eso no tiene precio", destacó el integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata.

De acuerdo a la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, Tamaulipas mantiene un hato ganadero superior al 1 millón 200 mil cabezas y en los últimos dos años ha exportado más de 220 mil cabezas de ganado a diversos lugares; Adicionalmente se estima que más de 6 mil sementales han sido apoyados en Programa de Mejoramiento Genético Tam en lo que va de la administración y se ha invertido más de 500 Millones de pesos al sector ganadero.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata, en representación del Presidente de la misma organización, Oswaldo Cházaro Montalvo, el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ariel Longoria García, el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos y los integrantes del Consejo Directivo de la UGRT, Jorge Luis Cantú López, Rolando Peña Hinojosa, Roberto Ramírez Villarreal y delegados y presidentes de asociaciones ganaderas.