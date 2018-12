Gwyneth Paltrow pide consejo a Jeff Bezos

Es considerada una de las estrellas de Hollywood, estuvo a punto de casarse con Brad Pitt, tiene una familia con Chris Martin y a su boda con el productor Brad Falchuck no faltaron celebridades de la talla de Steven Spielberg, Cameron Díaz, Robert Downey Jr. O Jerry Seinfeld, pero a Gwyneth Paltrow todavía hay un hombre que se le resiste: Jeff Bezos. La actriz, de 46 años, no consigue que el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo le aconseje en sus dudas sobre cómo manejar su empresa.

"Le he enviado correos electrónicos", dijo la creadora de Goop –la web de estilo de vida que se ha convertido en un todo un imperio empresarial– en una entrevista a The Wall Street Journal, donde ha protagonizado la portada de la última edición de la revista. Paltrow explicó que mientras sí que cuenta con la ayuda de su amiga Oprah Winfrey y el consejero delegado de Disney, Bob Iger, para pedirles consejos, no lo ha conseguido aún de Bezos. Quizá este no haya tenido tiempo aún de contactar con la actriz, porque, según contó el propio Bezos en una entrevista en abril, recibe miles de mails al día sobre Amazon y él mismo se encarga de distribuirlos a los encargados de cada área correspondiente.

Esta no es la primera vez que la intérprete que ganó un Oscar por Shakespeare enamorado (1998) hace referencia a entablar una relación con el fundador y director ejecutivo del gigante del comercio electrónico. El pasado mes de febrero dijo en otra entrevista que Bezos sería su invitado especial en la cena de sus sueños. "Tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Quiere ser el dueño del mundo o realmente hay una bonita y poética estrategia para el consumidor? Estoy totalmente fascinada, él es todo un enigma", dijo entonces.

Unas cuestiones para las que Paltrow busca respuestas debido a su faceta como empresaria de éxito gracias a Goop. Desde el principio la actriz enfocó su atención en el bienestar, un negocio que mueve más de 3,7 billones de euros al año, según esta revista económica. Fue así que lo que nació como una simple newsletter donde compartía recomendaciones se ha transformado diez años después en un enorme negocio que incluye líneas de moda, cosmética, fragancias, suplementos alimenticios o decoración, edición de libros, una revista trimestral, podcasts, seminarios de bienestar y hasta tiendas físicas que abren y cierran de forma esporádica en distintas ciudades.

Aunque poco a poco su imperio se ha ido haciendo un hueco en el sector, todavía queda muy lejos alcanzar la categoría que tiene Bezos, pues actualmente es considerado el hombre más rico del mundo, según Forbes, con más de 135.000 billones de dólares de patrimonio. Además de Amazon, Jeff Bezos es propietario de la compañía espacial Blue Origin y del grupo de medios que edita The Washington Post.