Gwen Stefani cantó con Mon Laferte pero desconocía quién era

Mientras que Mon Laferte expresó que "fue irreal" su dueto con Gwen Stefani, en el que interpretaron "Feliz Navidad", la cantante estadounidense confesó que no conocía quién era Mon Laferte.



Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live! Stefani dijo que su disquera fue quien le recomendó hacer el dueto con Laferte.



"Estaba preguntándole a la disquera con quién podía hacer la interpretación y me contaron de ella, cuando vi sus videos pensé que lucía como una chica del Orange Conty, por los tatuajes, luce como alguien con quien podría haber crecido, aunque me sorprendió saber que era de Chile", admitió Stefani.

Hace unos días, la cantante chilena y Gwen Stefani realizaron un show navideño en el programa norteamericano "The Voice", escenario en el que interpretaron juntas la canción bilingüe "Feliz Navidad".



Laferte se dijo contenta con dicha participación, pues el tema forma parte del álbum "You Make It Fell Like Christmas" de Gwen.



Las declaraciones de Stefani no han sido bien recibidas por los fans de Laferte, quienes consideran de mal gusto la declaración de la estadounidense.