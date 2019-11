Gustavo Dudamel dirige a la Filarmónica de Los Ángeles en México

Los lectores de EL PAÍS pueden disfrutar esta semana de los conciertos que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el director venezolano Gustavo Dudamel, ofrecerá en Ciudad de México como cierre de sus gira de celebración del centenario de la formación estadounidense. El diario emite en streaming el recital que se celebrará este miércoles 13 de noviembre a las 20.00 (hora local) en el Palacio de Bellas Artes, en el centro de la capital de México.

El repertorio variará en cada una de las fechas. El martes Dudamel dirigirá Sustain, de Andrew Norman, y la Sinfonía nº 4 en Mi bemol mayor, Romántica, de Anton Bruckner. El miércoles llegará el turno de Téenek – Invenciones de territorio, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz; Must the Devil Have All the Good Tunes? de John Adams, interpretada por la pianista Yuja Wang como solista; y La consagración de la primavera de Stravinsky.