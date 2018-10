Gustavo Anzaldo, nuevo dirigente del Tribunal Electoral de la CDMX

Por unanimidad, el magistrado Gustavo Anzaldo fue electo como nuevo presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para el periodo del 14 de octubre de este año al 13 de octubre de 2021.

Durante la sesión de este viernes, los cinco magistrados del organismo realizaron una votación en la que depositaron las boletas de sus sufragios en una urna; todos votaron a favor del magistrado Anzaldo Hernández.

Tras el resultado, el presidente saliente, el magistrado Armando Hernández, tomó protesta del cargo al nuevo titular del organismo.

"Hasta hace siete minutos no sabíamos cuál sería el resultado y era difícil preparar un documento, pero voy a tratar de improvisar esperando que no me gane la emoción", dijo el magistrado Gustavo Anzaldo tras rendir protesta.

En la sesión de hoy, el presidente aún en funciones, Armando Hernández, dio a conocer el informe de conclusión de los trabajos relacionados con el proceso electoral, además realizó un balance de su gestión.