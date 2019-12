Gustavo Adolfo Infante gana demanda a Gaby Spanic

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en sus redes sociales que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dio la razón y lo absolvió de la demanda que la actriz Gabriela Spanic interpuso en su contra. En su cuenta de Twitter, el periodista agradeció al equipo de abogados que lo asesoraron y compartió una fotografía del documento en el que el órgano judicial desestima la denuncia de la actriz ya que "no acreditó los hechos constitutivos de sus pretensiones". En el tuit, Gustavo Adolfo Infante explicó que Gabriela Spanic comenzó un proceso legal en su contra por daño moral y aseguró que lo hizo para obtener dinero.

En septiembre pasado, el presentador y la actriz se encontraron en los juzgados, en donde ambos mostraron pruebas. "Lo que pasa es que lo que hace Gabriela Spanic es un atentado directito a la libertad de expresión de este país, la señora tiene muchos años viviendo en México, tiene muchos años que no trabaja y se ha peleado con todos los compañeros. "Presentamos (en el juzgado) más de 200 páginas con todos los pleitos que ha tenido en todas las telenovelas, en todas las televisoras, con todos quienes fueron sus parejas. Lo que dije, dicho está y no me echaré para atrás", comentó.

El abogado encargado del caso, el licenciado Alonso Beceiro recalcó en ese entonces que la actriz había incurrido en contradicciones durante su intervención ante las autoridades. "Incurrió en una serie de contradicciones y reconoció las diferencias que mencionó Gustavo, también reconoció tener diferencias con Mauricio Islas, Carmen Salinas y otras personalidades. Pues lejos de demostrar que es una persona que no se maneja de manera problemática, sigue incurriendo en falsedades que la llevarán al terreno penal".