Gusta más Mon Laferte de componer sola

Nueva York, Estados Unidos.- Para su último álbum Mon Laferte contó con la participación de invitados especiales como Enrique Bunbury, Manuel García y Juanes, pero la cantante chilena señala que, a la hora de componer, prefiere hacerlo por su cuenta.



"Funciono mucho mejor en solitario", dijo Laferte en una entrevista, "he hecho el ejercicio de componer con otros músicos, con otros artistas, y me parece que se aprende un montón, pero me cuesta".



"No sé, todavía no he llegado como a ese punto de poder crear como una buena obra (en compañía)", añadió, "es que siento que cuando compones con alguien tienes que poner una hora, como hacer una cita y como que me pongo nerviosa. Es raro".



Actualmente en Estados Unidos como parte de una extensa gira musical por el disco La Trenza, que salió a la venta en abril, la artista de 34 años habló un poco de su proceso creativo: por lo general agarra la guitarra, que comenzó a tocar de niña, y empieza a componer una melodía.



"Pero a veces escribo algo, una nota en el teléfono, y finalmente termina en una canción. O a veces no tengo una guitarra a la mano y me dan ganas de cantar una melodía y me pongo a tararear y también la grabo con la voz en el teléfono", contó,"como que cada canción es bien diferente".



A veces, incluso, lo hace en su computadora con la ayuda de programas como Garage Band.



El álbum La Trenza está compuesto de 11 canciones que incluyen el éxito "Amárrame" con Juanes, "Mi Buen Amor" con Bunbury y "Cielito de Abril" con García.



"Estas canciones no las escribí con ellos, no tuve el honor", señaló, "las canciones las escribí solita. Después llegué con ellas y se las mostré y les gustaron".



Laferte, quien recientemente cantó en el Summer Stage de Central Park en Nueva York, tiene actuaciones previstas hasta diciembre entre México, Estados Unidos y Chile.



Este fin de semana dará dos conciertos en San Francisco y en octubre tres en el emblemático Auditorio Nacional de la capital mexicana, del 5 al 7.