Gusta de enseñar

"Mis nalguitas son sólo para que las vean y se cachondeen, pero nada más”. Jennifer Ruiz Díaz, modelo

Ciudad de México

Esos “cachetes” a cualquiera se le antoja apachurrarlos... Jennifer Ruiz Díaz lo sabe muy bien porque en más de una ocasión ha sido víctima de las garañones que no resisten la tentación de pellizcarle sus esponjaditos glúteos.

“Me he topado con más de uno que se pasa de listo y me da tremendos apachurrones, esta bien que me gusta que los fanáticos admiren mi trasero, pero sólo permito verlo y no tocarlo, el único autorizado para hacerlo es el hombre que sea mi pareja”, comentó la modelo.

La paraguaya dijo que ha tenido presentaciones en algunos lugares de su país donde van fanáticos muy calientes que se emocionan al verla.

La chica, fanática del futbol y conocida como una de las más explosivas bombas sexys de sus país, recuerda que hace unos días un joven que pasó al escenario se atrevió a tocarles las nachas.

“¡Me tocó la cola y tiene suerte de que no le haya pegado!”, comentó.