Guns N Roses quita canción racista y homofóbica de reedición

Desde hace unos días los fanáticos de Guns N' Roses han celebrado el anuncio de la gran reedición del disco debut del grupo norteamericano, Appetite For Destruction.

Sin embargo, en el relanzamiento la agrupación ha quedado fuera el tema "One in a Million", corte que en su momento fue muy polémico y desató toda clase de críticas sobre Guns a razón de sus letras.



"Los inmigrantes y los maricas no tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país y piensan que harán lo que quieran, como fundar un mini-Irán o diseminar alguna enfermedad. Y hablan de tantas malditas maneras, no entiendo nada", se lee en los líricos del track que fue tachado de homofóbico y racista.



El propio Slash, guitarrista de GN'R, se había mostrado incómodo en su momento por el tema, ya que su madre es de raza negra. Pese a ello, Axl Rose defendió la composición durante varios años.



La mencionada reedición, bautizada como Locked N' Loaded, verá la luz el próximo 29 de junio.



Hace unos días fue liberado el añejo track, "Shadow of Your Love".