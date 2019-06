Guns N´ Roses anuncia conciertos en México

Guadalajara, México

La banda estadounidense de hard rock, Guns N´ Roses ofrecerá un concierto en Guadalajara el próximo 18 de octubre.

De acuerdo con un aviso en el sitio oficial de la agrupación, el evento se realizará en el Estadio Jalisco (donde se presentó hace 26 años).

"Súbete al ´Nightrain´ para la primera toma de entradas a partir del 13 de junio. La venta pública será el 14 de junio", se lee en el apartado del tour.

Además Guns N´ Roses encabezará el Festival Fronterizo de este año en el Estadio Caliente de Tijuana el 20 de octubre.

"México, vamos por ti. Dos espectáculos en octubre", compartió la banda liderada por Axl Rose en Facebook, donde su post recibió más de cinco mil "Me Gusta" en su primera hora de publicación.

Desde su regreso en 2016, la banda de Hollywood ha cruzado el mundo con su exitosa gira "Not in This Lifetime Tour", misma con la que rompieron récords en ventas y en niveles de audiencia en sus conciertos.

La venta de boletos para el show en la Perla Tapatía se activará en el sitio www.gunsnroses.com a partir de los días marcados (Reforma)