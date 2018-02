‘Guillotinan’ a abuelitos

Malas noticias para los abuelos beneficiarios de 65 y Más, por lo menos para los de la zona rural, pues el enlace con ese programa, confirmó que al igual que otros programas federales, en este 2018, con una sola inasistencia a las fechas de cobro, se “da de baja a abuelito”.

Fue la oficina de enlace, la cual encabeza Rafael Canchola Muñiz, en donde se informó que una vez que se dio a conocer las fechas de pago de Pensión para el Adulto Mayor (65 y Más), los beneficiarios deben estar puntualmente a la hora, día y lugar, pues en los últimos bimestres, a quienes no acuden al cobro, se les da de baja por completo.

“Antes se podía recuperar, si un abuelito no cobraba, se le ayudaba a que recuperara sus bimestres de forma acumulado, ahora no, a la primera falta, se les da de baja”, explicó uno de los colaboradores de logística.

La oficina de enlace precisó que incluso para evitar que abuelos enfermos u hospitalizados, pierdan el subsidios federal por no presentarse el día de pago, el personal apoya a los abuelos en tomar la foto de supervivencia para que el familiar o representante, pueda cobrar el apoyo, pero se hizo un llamado a no confiarse y no dejar pasar las fechas de pago.

De acuerdo a los nuevos criterios de Sedesol federal, esos apoyos no cobrados “son reintegrados” por lo que ante el final de la administración federal, difícilmente serían recuperados en este 2018.