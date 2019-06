Guillermo Ochoa suena para el Real Betis

Madrid, España.

El portero mexicano Guillermo Ochoa se encuentra en la mira del Real Betis para ser uno de los refuerzos para la temporada 2019-2020 de la Liga de España.



El conjunto sevillano tiene interés en Ochoa, ya que uno de sus porteros, Pau López, podría emigrar al AS Roma, de la Serie A de Italia, y sólo se quedaría con Joel Robles.



"Memo" Ochoa, quien en la última campaña militó con el Standard de Lieja del balompié de Bélgica, quedará libre y podría arreglarse con cualquier club de su preferencia.



El jalisciense cuenta con experiencia en el futbol español tras su paso con Granada y Málaga, aunado a que en Betis se uniría con sus compatriotas Andrés Guardado y Diego Lainez, situación que le ayudaría mucho más en su adaptación en ese club.



De acuerdo a un diario español, en caso de no alcanzar un acuerdo con Guillermo Ochoa, el cuadro bético apostaría por el ucraniano Andriy Lunin, quien pertenece al Real Madrid y jugó cedido la pasada campaña con Leganés.



Lunin, si bien volvió al club merengue, su futuro es incierto en esa institución, pues todavía no se concreta la partida del costarricense Keylor Navas, quien de continuar con Real Madrid obligaría al ucraniano a vivir otro préstamo y Betis se convertiría en la mejor opción.