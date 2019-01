Guillermo del Toro te está buscando para que trabajes con él en 'Pinocchio'

Guillermo del Toro dirigirá y producirá para Netflix una versión de Pinocchio, novela escrita por Carlo Collodi en 1883, y el equipo de producción del cineasta lanzó la convocatoria pública para captar talentos, que se trasladarán a Portland, Oregón, para trabajar junto al director mexicano. Así que si estás buscando trabajo, esta podría ser tu oportunidad, incluso si no tienes visa americana, pues aunque la página de la producción aún no especifica qué tipo de puestos ofrecerá, señala que ayudará a algunos de los solicitantes que no tengan visa de trabajo en Estados Unidos y podrá tramitarla por ellos.

Los aspirantes deberán entrar a la página oficial y seleccionar el puesto deseado en una lista de opciones que se abrirá próximamente y enviar sus datos, posteriormente recibirá una respuesta de confirmación vía correo electrónico.

The Jim Hónson Company y ShadowMachine, estarán a cargo de la productora Wooden Boy Productions LLC, y en conjunto reclutarán a un equipo de talento para desarrollar la película de la marioneta de madera.

Estos son los tres pasos a seguir para ser parte del equipo de Guillermo del Toro:

Debes ingresar a la página pinocchiocrew.com y seleccionar el puesto que te interesa; después te llegará un formulario en el que deberás llenar tus datos personales.

Una vez enviado, recibirás un correo electrónico de respuesta automática, esto es para saber que el equipo cuenta con tus datos.

Tienes que esperar y estar al tanto del mail de solicitud, en donde se indicará las posiciones por las que manifiestaste interés estén abiertas para enviar solicitud.

Si tienes algún problema para realizar el proceso, puedes enviar un correo a hr@pinocchiocrew.com