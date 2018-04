Guillermo del Toro será reconocido por su trayectoria

Alejandro Vázquez, presidente de Periodistas Cinematográficos de México (Pecime), presentó este miércoles las nominaciones a esta edición de las Diosas de Plata, que se entregarán el 25 de abril en el Teatro Metropólitan.

El director de La Forma del Agua ha manifestado entusiasmo por acudir al evento, aunque no ha confirmado, debido a su cargada agenda de trabajo.



"Hemos tenido acercamientos, pero nos ha prometido que aunque no venga mandará un mensaje y un representante", indicó Vázquez.



La ceremonia de premiación será conducida por el comediante Teo González y contará con un espectáculo musical a cargo de La Orquesta de Pérez Prado.



En las 19 categorías restantes, Los Crímenes del Mar del Norte, de José Buil, destacó como la cinta más nominada, pues compite en 11 rubros, entre ellos Mejor Película y Director.



Le sigue Acapulco la Vida Va, de Alfonso Serrano, que compite en 10 rubros: Película, Director, Papel de Cuadro Masculino, Papel de Cuadro Femenino, Edición, Guión, Opera Prima y tres veces en el rubro de Actor por el trabajo de Patricio Castillo, Sergio de Bustamante y Alejandro Suárez.



Mientras el Lobo No Está pugna en nueve categorías: Película, Opera Prima, Director, Actor, Revelación Femenina, Edición, Guión y dos veces nominado en Coactuación Infantil.



La Carga, de Alan Jonsson, también compite en nueve categorías: Película, Director, Actor, Papel de Cuadro Masculino, Coactuación Masculina, Fotografía, Música de Fondo, Edición y Guión.



Las Hijas de Abril, del director Michel Franco, tiene ocho nominaciones: Mejor Película, Director, Revelación Masculina, Revelación Femenina, Papel de Cuadro Masculino y Papel de Cuadro Femenino, Guión y Edición.



Al igual que Verónica, de Carlos Algara y Alejandro Martínez, que compite en los rubros de Película, Director, Actriz, Coactuación Femenina, Opera Prima, Fotografía, Música y Guión.



Vuelven, de Issa López, también está pisando fuerte en las categorías principales de Director, Película, Fotografía, Cuadro Masculino, Guión, Edición, Música de Fondo y dos nominaciones en actuación infantil.