Guillermo del Toro no se detiene

"Después de esta película viene Pinocho y luego viene otra con monstruos otra vez. Es un cambio permanente, pero la curiosidad me da la opción de hacer algo diferente con cada película. Todas mis cintas son muy diferentes entre sí y es un aprendizaje que lleva toda la vida al final de cuentas", expuso. No conforme, el tapatío también tiene visualizado que buscará continuar con el cine negro, aunque reconoce que esto podría llevar más tiempo. "Me gustaría continuar por el cine negro y todo ese rollo, pero lo que viene inmediatamente es Pinocho y de ahí una que es muy grande, muy difícil que no puedo contar aún". Del Toro explicó también que tiene otro proyecto a futuro con Kim Morgan, coguionista de El Callejón de las Almas Perdidas, pero no soltó más detalles al respecto.

Lo que sí dejó ver es que sus próximos dos años estarán ocupados con los trabajos previamente mencionados, además de El Gabinete de Curiosidades. Por último, el director de cine aseveró que tiene preparado un guion, desde hace 10 años, para una historia que se desarrolla en la CDMX, que es del género dramático y que podría realizar si logra resolverlo. "Tengo un guion que me ha costado mucho trabajo, lo tengo de hace como 10 años. Tengo el primer acto, el segundo medio claro y sé a donde va hacia el final.

El origen de todo es algo que escuché en una conversación y me pareció tremendo; una vez más no sería de terror, sería un drama real en tres partes". En la proyección del nuevo filme protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara, Del Toro destacó que este último trabajo representó un cambio significativo respecto a su obra previa, por alejarse de lo sobrenatural, y llamó a verla en blanco y negro en la Cineteca Nacional y Cineteca FICG.