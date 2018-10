Guillermo del Toro hará filme sobre Pinocho para Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.

"Pinocho" será el siguiente largometraje de Del Toro desde La Forma del Agua, que obtuvo cuatro Premios Óscar el año pasado, entre ellos Mejor Director y Mejor Película.



El realizador mexicano contará la historia clásica de "Pinocho", uno de los clásicos animados infantiles más memorables, en Italia durante la década de los 30, informó la plataforma de streaming mediante un comunicado.



Esto marca la expansión en la relación de Netflix con Guillermo del Toro, quien creó la serie de televisión ganadora del premio Emmy Trollhunters, de Dreamworks, la primera entrega de la trilogía Tales of Arcadia, del mismo estudio.



El próximo capítulo, 3 Below, se estrenará el 21 de diciembre de 2018, seguido por Wizards, en 2019. También es el creador de la próxima serie de Netflix, Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.



Junto al realizador mexicano participan personajes conocidos de la industria, como Patrick McHale en la cocreación del guión y Mark Gustafson, de Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson como codirector.



El equipo de Mackinnon y Saunders encargado de hacer los materiales y marionetas para el stop motion, será el mismo que trabajó en El Cadáver de la Novia, de Tim Burton.



"Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como 'Pinocho'", indicó Del Toro.



Detalló que, en la historia, "Pinocho", un alma inocente con un padre desapegado que se pierde en un mundo que no logra entender y se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real.



"Desde que tengo memoria he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida para presentar a la audiencia de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad", indicó.