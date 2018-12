Guillermo Barros Schelotto dejará Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina.

La decisión fue tomada en una reunión días después de la derrota de Boca contra su clásico rival River Plate, en una final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid y concentró la atención mundial.

En el encuentro participaron el presidente del club argentino, Daniel Angelici, y los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, entrenador y ayudante de campo del equipo "xeneize" desde comienzos de 2016.



"El cuerpo técnico no sigue", confirmó en privado una fuente de la dirigencia de Boca.



"En la reunión se resolvió que el vínculo, que es hasta el 31 de diciembre, no se renovará", añadió.



Durante los tres años al frente del equipo, Barros Schelotto obtuvo dos campeonatos consecutivos de la Liga argentina, pero no logró ganar la Libertadores, que era el principal objetivo del club.



Los candidatos para suceder a los mellizos son los experimentados José Pékerman y Alejandro Sabella, y los jóvenes Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece, según la prensa local.