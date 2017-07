Guido Pizarro se va al Sevilla

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Guido Pizarro se despidió de sus compañeros y cuerpo técnico de Tigres ya que el jugador deja al conjunto felino para seguir su carrera en Europa.

El centrocampista agradeció al cuerpo técnico ya la plantilla expresando que el proceso no fue fácil a pesar de que su llegada a la Liga MX.

"Me voy agradeciéndoles mucho, me dejaron valorarlos y también me hicieron mejor persona, di todo, me voy feliz y triste por tener que dejarlos", finalizó el futbolista.