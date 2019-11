Guido Rodríguez a punto de salir del América

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de que Guido Rodríguez deje al América por el Betis de Sevilla ha tomado fuerza, luego de confirmarse que los béticos han reservado dinero para reforzar su mediocampo en enero próximo.

Según el diario andaluz Estadio Deportivo, Guido Rodríguez es una de las principales opciones del Betis para este mercado invernal, intención que ya le hicieron saber al América, escuadra que en un principio se negó a negociar al argentino, más los intentos por renovarlo han fracasado y sólo miran dos escenarios: venderlo por más de 10 millones de dólares en enero o esperar a mediados de 2020 que el contrato del jugador termine y éste se marche libre.

Cabe recordar que Guido ya estaba en la órbita del Betis antes de la llegada del mexicano Diego Lainez y la salida del albiceleste Giovani Lo Celso. Otras de las posibilidades que consideran en el club español son el turco-alemán Emre Can (Juventus) y el español Raúl Gutiérrez (Real Zaragoza).

"Este verano reservamos un remanente económico para poder fichar en el mercado invernal, al que solemos acudir todos los años, esperamos incrementar la cantidad con nuevos contratos y patrocinios y la salida de algunos jugadores. Se buscan potenciales incorporaciones", indicó Federico Martínez Feria, director General del Betis.

Guido Rodríguez tiene claras sus prioridades: jugar en Europa. Y así se lo desean desde el interior de la Selección de Argentina. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de Futbol, recomendó que el mediocampista debe irse al Viejo Continente, luego de los rumores sobre el interés del Real Betis de España.

"Nosotros estamos muy contentos con él, juega bien, entiende el juego, es un chico positivo para el grupo, lógicamente si se da el cambio a Europa sería bueno", expresó el seleccionador tras los compromisos de sus escuadra en la Fecha FIFA, en la que vencieron a Brasil (0-1) y empataron con Uruguay (2-2).

Eso sí, Scaloni aclaró que no demerita las bondades de jugar en la Liga MX y en el América. "Guido ya está jugando en México, con un equipo muy grande, eso también ayuda, no me gustaría desmerecer a donde él está, juega en una liga competitiva, en un equipo grande, y eso lo demuestra en las convocatorias a selección", explicó a la prensa deportiva en Tel Aviv-Yafo, en Israel.

En esta Fecha FIFA, el mediocampista de las Águilas del América tuvo poca actividad como albiceleste: ocho minutos contra Brasil, al sustituir a Leandro Paredes, y tres minutos ante Uruguay, al ingresar de cambio por Rodrigo de Paul.

Por ahora, el América espera al mediocampista de 25 años de edad, para alistar su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2019.