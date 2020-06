Guía básica para lidiar con el Covid

Monterrey, México.

El coronavirus se propaga principalmente de persona a persona y no fácilmente de una superficie contaminada, concluyen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos al actualizar su sitio "Cómo se propaga el Covid-19".

Bajo el nuevo título "El virus no se propaga fácilmente de otras maneras", la agencia explica que tocar objetos o superficies contaminadas no parece ser un modo significativo de transmisión. Kristen Nordlund, vocera del CDC, dijo a The Washington Post que los cambios fueron producto de una revisión interna.

"Nuestro lenguaje de transmisión no ha cambiado", dijo.

"El Covid-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona". CONTACTO CERCANO El virus viaja a través de las gotículas que produce una persona al hablar o toser, señala el sitio en internet del CDC. Una persona no necesita sentirse enferma o mostrar síntomas para propagar el virus submicroscópico. "Contacto cercano" significa menos de 1.80 metros, la distancia a la que un estornudo arroja gotas pesadas.

Ejemplo tras ejemplo ha mostrado la afinidad del microbio por la densidad.

El virus se ha propagado fácilmente en casas de reposo para mayores, centros penitenciarios, cruceros y plantas empacadoras de carne, lugares donde muchas personas viven o trabajan de cerca.

"El contacto directo con las personas representa la mayor probabilidad de infección: estar cerca de una persona infectada, más que tomar un periódico o que un empleado de FedEx deje una caja", dijo el virólogo Vincent Munster, investigador de Laboratorios Rocky Mountain, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en Hamilton, Montana. MENSAJES NO CLAROS El cambio en el sitio en internet del CDC, que se dio sin anuncio formal, preocupa a Angela L. Rasmussen, viróloga de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

"Un problema persistente en esta pandemia ha sido la falta de mensajes claros del liderazgo gubernamental, y éste es otro ejemplo desafortunado de esa tendencia", dijo la especialista, también entrevistada por The Washington Post.

"Incluso podría tener un efecto perjudicial en la higiene de las manos y alentar la complacencia respecto al distanciamiento físico u otras medidas". HÁBITOS ESENCIALES Rasmussen dijo que el nuevo lenguaje del CDC no alterará sus hábitos. "Me lavo las manos tras tocar paquetes y limpio las superficies compartidas con desinfectante doméstico", dijo.

"En mi opinión, eso es todo lo que se necesita para reducir el riesgo". Y si las personas encuentran consuelo en "poner en cuarentena" su correo o limpiar los envases de plástico con desinfectante, no hay nada de malo en hacerlo, agregó.