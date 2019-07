Guevara pronostica pobre desempeño en Panamericanos

LIMA, Perú.

Ana Guevara, directora de la Conade dio un pronóstico bastante discreto al hablar de que México ganaría como mínimo 19 medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Esto, basado en los rankings mundiales de los deportes en que el país domina.

Pero... ¿Eso es corto, o es muy halagador, es real o sólo se protege de todo lo que podría venir? En Toronto 2015, la Delegación Mexicana quedó en sexto lugar al ganar 22 medallas de oro; 30 de plata y 45 de bronce para un total de 95.

Hoy quizá se esté lejos de eso por la falta de preparación de una delegación que se preocupó más por cuestiones políticas que deportivas... El objetivo de toda la Delegación es quedar por encima de Colombia, que daría casi por automático, el sexto lugar de los Juegos.

ATLETISMO. A pesar de tantas bajas, que van desde "Lupita" González, suspendida por dóping, hasta el extraño caso de Juan Luis Barrios, lesionado de último momento, hay esperanza en gente como Paola Morán en 400 metros; Jesús Tonatiú López, 800 metros; Edgar Rivera en salto de altura y Diego del Real en martillo.

BOXEO. En el pugilismo, aunque los boxeadores se han quejado de falta de roce internacional, se pueden dar sorpresas con Esmeralda Falcón. 60 kilogramos y Rogelio Romero. 81 kilogramos.

CICLISMO. La tapatía Jéssica Salazar en ciclismo de velocidad es una de las cartas fuertes del equipo mexicano y Daniel Campuzano en Ciclismo de Montaña.

ESGRIMA. Natalia Botello,. Quien acaba de sorprender al derrotar a Paola Pliego, quien ahora compite por Uzbekistán, puede dar una sorpresa en sable individual.

FUTBOL. En el futbol, la selección varonil bien podría meterse al podio, y la femenil debería aprovechar que ni Estados Unidos ni Canadá estarán presentes en el torneo.

GIMNASIA ARTÍSTICA. Daniel Corral, en el All Around debería echar mano a su experiencia para traerse algún metal, aunque ha dicho abiertamente que no se ve entre los tres primeros lugares. Ruth Castillo viene de unos excelentes Juegos Centroamericanos en el 2018, así que podría seguir en la buena racha.

CLAVADOS. Está por demás decir que en clavados se deben de dar resultados : Paola Espinoza. Trampolín sincronizados. Dolores Hernández. Trampolín sincronizados. Alejandra Orozco. Plataforma. Yahel Castillo. Trampolín sincronizados. Juan Celaya. Trampolín sincronizados. Iván García. Plataforma individual son latentes posibilidades de medallas.

RACQUETBOL. Paola Longoria es oro seguro en donde se presente, tanto en individual como en equipos ya le cuelgan las medallas al cuello.

TAEKWONDO. Otra disciplina en la que México es considerado potencia es el taekwondo. Todos los competidores seleccionados tienen posibilidades de subirse al podio. Briseida Acosta y Brandon Plaza parten como puntas de lanza.

TIRO. La famosa "Ale Pistolas", Alejandra Zavala, en pistola deportiva, tratará de hacer valer su cambio de entrenador. También Jorge Orozco en Fosa Olímpica será seguido de cerca.

TIRO CON ARCO. México es potencia de forma indudable en el tiro con arco. Cada uno de los competidores es considerado figura: Mariana Avitia. Recurvo individual. Equipo. Aída Román. Recurvo individual. Equipo. Alejandra Valencia. Recurvo individual. Equipo en femenil. Luis Álvarez. Recurvo individual. Equipo. Ernesto Bourdman. Recurvo individual. Equipo en varonil, sin dejar de perder de vista a Edson Ramírez, la nueva joya del tiro.

TRIATLÓN. Sin duda Crisanto Grajales es garantía de medallas en el Individual del triatlón.

Son alrededor de once disciplinas en donde México tiene posibilidad de medallas, y de oro. El pronóstico de Guevara quizá se quede corto al respecto, aunque si se llegan a ganar más, sin duda será mérito de los deportistas, no de los políticos.