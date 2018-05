Guerra sucia en nada beneficia proceso electoral: Martín Eduardo Navarro

Martín Eduardo Navarro Sorellano, vocal ejecutivo del INE 03 .

Río Bravo, Tam.

La guerra sucia que se está dando entre los candidatos en el plano general y particularmente a la Presidencia de la República, admite el Instituto Nacional Electoral (INE), que lamentablemente induce al abstencionismo, al desaliento entre los ciudadanos como es que en la lucha por el poder se está dando con todo, dejando a un lado la propuestas para dar paso a los descalificativos y golpes bajos.

En ese contexto fue entrevistado por este reportero el licenciado Distrito con cabecera en el Municipio, quien a preguntas explícitas reconoce como es de que este tipo de campañas contribuyen al temor al abstencionismo y finalmente a que los ciudadanos no salgan a emitir su sufragio.

"Se puede ver desde 2 ángulos el primero como tú dices, existe una serie de declaraciones entren los diferentes contendientes con el ánimo de no sumar más votos a sus campañas, hay más ataques menos que propuestas, prevalece un desánimo de grosor importante de la población por que más que propuestas para resolver los problemas que necesitamos como población se la pasan con descalificados unos a otros".

Y agregó, "sin embargo vale la pena recordarles a los ciudadanos que el voto es la mejor arma para decidir que tipo de gobierno queremos, para premiar a los que están haciendo las cosas bien, pero también para castigar a los que no lo están haciendo, por eso antes de que piensen en no votar por que hay pocas propuestas, me parece que es tiempo de reflexionar de acudir a las urnas llegado el momento y ejercer el derecho al voto".

La alternancia en el poder se lleva con el voto de los ciudadanos, de ahí el llamado para que aquellos que dudan en votar que lo hagan, el voto cuenta, atrás quedo el hecho de que los fraudes eso ya esta superado.

"Los candidatos creen que la población no a avanzado en términos democráticos, pero ya no son aquellos tiempos de hace seis u ocho años, hay más herramientas están las redes sociales, e inclusive hace años no tenían el impacto que seguramente van a tener en este proceso, aunque hay que ejercerla con responsabilidad por que toda acción tiene una reacción".

La libertad de expresión trae sus consecuencias, hoy en día la sociedad tiene más conciencia que hace seis, doce u dieciocho años..."creo que los partidos se están equivocando con esta guerras sucia, creo que deben irse por el camino de las propuestas, que es lo que quieren escuchar los ciudadanos, a mi me parece que con esa guerra sucia más que sumar están restando".