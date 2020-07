Guerra de declaraciones

Tras las declaraciones del empresario Giovanni Medina, en las cuales dijo que podría ceder en la demanda hacia Ninel Conde, por el bien del hijo de ambos, Emmanuel, "El Bombón Asesino" respondió en un video mediante Instagram, donde ´rompe´ con la bandera de paz de su ex pareja y hasta advierte: "Se le viene la noche".

Con un tono sereno y en el que trató de no explotar ante el tema polémico sobre la custodia del hijo que tuvieron, Ninel comentó que ella en realidad salía de casa para trabajar y mantener los gastos familiares, y no por diversión, como señalara Medina.

"Que mientras yo trabajaba me iba de la casa, sí, pero porque estaba trabajando; él (Giovanni) se quedaba en la casa con el niño, en la casa que yo pagaba, con las muchachas que yo pagaba, usaba el chofer que yo pagaba, los carros que yo pagaba, mientras yo trabajaba como una loca. Pero ya se le viene la noche a este caballero y a la gente que le ayudó, también", contestó Conde a una seguidora de su video en vivo.

"Y de eso tengo muchos testigos, porque eso de que yo me iba a pasar la vida loca... ustedes creen que un hombre con celotipia puede permitir a una mujer se vaya de fiesta... Yo me iba con permiso de ir a trabajar para mantener la casa, pero cuidado con irme de fiesta, porque se me venía la noche".

La actriz comentó que la custodia de su hijo está en proceso legal, y que confía en la justicia divina.

"Todo en la vida se paga, todo tiene su tiempo, Dios es un Dios justo", indicó la cantante.