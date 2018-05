Gudiño, ¿Regresará al Chivas?

CIUDAD DE MÉXICO.

Raúl Gudiño se acerca cada vez más a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El Apoel de Chipre, club que lo tuvo durante un año a préstamo, no renovó el contrato, así que deberá reportarse con el conjunto lusitano Porto, dueño de sus derechos federativos.

Más todos saben que en el cuadro de los Dragones no hay cabida para el portero mexicano, así que su vuelta al Rebaño se agranda cada vez más.

Gudiño surgió en las fuerzas básicas de las Chivas, en donde jugó en todas las categorías inferiores. Estaba marcado que defendería la puerta del primer equipo del Rebaño en un futuro, más llegó la oferta de Europa, de Portugal y emigró.

Ahora parece que los astros se han vuelto a colocar en la zona correcta, en la zona que lo harán volver a vestir de rojiblanco

"No puedo negar que soy del Guadalajara. Ahí me formé, y me quedé con la espinita de haber jugado ahí, pero así son las cosas del futbol", dijo Gudiño en entrevista a medios internacionales.

Si llega a regresar al Rebaño Sagrado, "no lo vería como un retroceso, sería cumplir parte de un proceso. Lo importante es jugar, un portero necesita estar en la cancha, sentir el balón", aseguró.