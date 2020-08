¡Guasón por partida triple!

La miniserie Batman: Three Jokers presentará tres versiones del Guasón.

Fiel a su título, la próxima miniserie de DC Cómics Black Label, escrita por Geoff Johns y dibujada por Jason Fabok, mostrará tres versiones distintas de uno de los mayores villanos de Gotham. El argumento ya había causado furor entre los fans cuando se anunció, hace unos meses, si bien ahora el propio Fabok ha revelado las tres identidades del villano.

El dibujante explicó, en entrevista con Games Radar, que cada una de las versiones del Guasón se ha inspirado en uno de los momentos clave de la historia del personaje en los cómics: "El más grande que hicimos fue el Guasón de la Era Dorada (Golden Age Joker, en inglés), al que llamamos Guasón Criminal, porque realmente es un tipo que no sonríe. Eso se remonta al Batman número 1, de 1940, donde hay esos paneles espeluznantes en los que no está sonriendo y otros paneles en los que aparece esa sonrisa siniestra y demás. Elegimos centrarnos en la parte de no sonreír, y es mucho más espeluznante. Es una versión fría y calculadora del Guasón, es un cerebro criminal".