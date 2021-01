Guardó en secreto positivo a Covid

Ciudad de México.

Por medio de sus redes sociales, Maribel Guardia reveló que hace algunos meses estuvo contagiada de Covid-19 junto con su esposo Marco Chacón, quien tuvo los síntomas más graves.

La cantante decidió mantener en secreto su contagio, pero en los últimos días del 2020 informó a sus fans de la situación para alertarlos sobre este virus.

"Hace poco tiempo me dio Covid-19 y estuve muy mal, me dieron escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo quien estuvo muy mal.

"Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean. Este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder", dijo en un video publicado en su Instagram.

Su esposo tuvo que contactar con una doctora especializada en enfermedades respiratorias para poder controlar los efectos que la enfermedad estaba provocando en su cuerpo y que, a palabras de Guardia, le salvo la vida.

En otra publicación informó que después de mucho tiempo iba a poder visitar a su familia pero siempre cuidándolos debido a que su madre es una persona de la tercera edad.

"Cuando me dijeron que tenia Covid pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida . Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a #Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa , no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella este vacunada", informó.