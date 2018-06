Guardiola no se ve como entrenador de España

El técnico español Pep Guardiola declaró que nunca dirigirá a la Selección Española, y no por falta de deseo, sino porque desde su óptica jamás le ofrecerán el puesto.

El ahora entrenador del Manchester City de Inglaterra confesó que no se arrepiente de haber jugado para España como seleccionado nacional, ya que siempre se ha dirigido con profesionalismo durante su carrera.

Como ejemplo, citó que a pesar de que él se considera del FC Barcelona, ha podido jugar y dirigir en otros conjuntos sin problema alguno.

Al cuestionarle si regresaría a dirigir al Barcelona, su respuesta fue contundente: no.

"Como entrenador imposible. Esa etapa en mi vida ya se ha acabado", declaró para el programa 'FAQS' de TV3 de Barcelona.

Añadió que sigue considerando al Barsa el mejor equipo del mundo, y expuso que el hecho de que no haya podido quedarse con la Champions no significa que haya dejado de serlo, ya que siguen jugando a un alto nivel y en toda la liga solo perdieron un encuentro.

Guardiola, único entrenador que ha ganado un "sextete" en la historia (Liga, Copa, Súpercopa, UEFA Champions League, Súpercopa de Europa y Mundial de Clubes), se deshizo en elogios sobre el argentino Lionel Messi al decir que es singular.

"Es único. No saldrá nunca más un jugador como él. Y no lo digo sólo por lo que hace en el campo, sino porque nunca busca excusas cuando pierde. Ni tampoco echa mano de su agente cuando las cosas no le gustan", concluyó.