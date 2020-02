Guardia Nacional protegerá bancos

Tampico, Tam.- La Guardia Nacional ahora estará más enfocada a brindar la vigilancia en instituciones bancarias, centros comerciales, esto para bajar el índice de robos y asaltos, dijo el coordinador de esa corporación en el sur de la entidad, Raúl Meneses.

Indicó que están trabajando de forma coordinada con las demás agrupaciones policiacas y la idea es inhibir la delincuencia común y al inhibir a ésta no se permite que crezca la delincuencia organizada.

Precisó que "hasta el momento la gente está contenta y que los comentarios son positivos hacia la corporación".

Informó que actualmente cuentan con 500 elementos y cuatro patrullas a su cargo, con lo que dan cumplimiento a su labor y agrega que ya hay recursos para adquirir más patrullas, sólo falta saber cuándo van a llegar.

Raúl Meneses, hizo ver que no pueden evitar los atracos pues sin acciones que no pueden prever antes de que sucedan pero dejó en claro que al enterarse acuden a esas zonas para frenarlas.

Los elementos de la Guardia Nacional trabajan en horario diferente en donde hacen recorridos pero las 24 horas.

Sobre si las mujeres adscritas a la GN que son 83 tendrán permiso para faltar quienes quieran unirse al paro nacional "UnDíaSinNosotras", la autoridad dijo que no ha recibido instrucción al respecto y que de alguna manera quienes pertenecen a la corporación ya no son civiles "no somos civiles debemos estar trabajando cuando los civiles están descansando".