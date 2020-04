Guardan 50 cadáveres de Covid en 4 camiones de alquiler en NY

La policía fue llamada a un vecindario de Brooklyn el miércoles después de que una funeraria abrumada por el coronavirus recurrió al almacenamiento de docenas de cuerpos en hielo en camiones alquilados, y un transeúnte se quejó del olor, dijeron las autoridades.

Los investigadores que respondieron a una llamada al 911 descubrieron que la casa había alquilado cuatro camiones para contener unos 50 cadáveres, según un oficial de la ley. No se presentaron cargos penales y el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación, habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La funeraria Andrew T. Cleckley fue citada por no controlar los olores. La casa pudo obtener un camión refrigerado más grande durante el día, dijo el funcionario.

Se podía ver a los trabajadores vestidos con equipo de protección por la tarde trasladando cuerpos al camión refrigerado.

Una persona que contestó el teléfono en la funeraria colgó sin hablar. Las llamadas posteriores fueron al correo de voz, que estaba lleno.

Las funerarias de la ciudad de Nueva York han tenido problemas ya que al menos 18 mil personas han muerto en la ciudad desde finales de marzo.

La ciudad creó morgues temporales

Los hospitales utilizaron remolques de tractores refrigerados para transportar múltiples cuerpos a la vez, a veces cargándolos a la vista del público en la acera. Los crematorios han sido respaldados. Los directores de funerarias de toda la ciudad han pedido ayuda ya que se han quedado sin espacio.

La policía de Nueva York notificó al Departamento de Salud del estado, que supervisa las funerarias, sobre la situación en la funeraria Andrew T. Cleckley. No respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, fue al lugar el miércoles por la noche. Le dijo al Daily News: "Si bien esta situación está bajo investigación, no deberíamos tener lo que tenemos ahora, con camiones en las calles llenos de cuerpos".

Dijo que "fueron las personas que pasaron las que vieron algunas fugas y detectaron un olor proveniente de un camión".